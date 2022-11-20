Мексика – Польша: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Близкие друзья Украины стартуют на турнире поединком с неуступчивыми мексиканцами.

Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу сборная Мексики сыграет с Польшей.

Поединок состоится в катарской столице Дохе на "Стадионе 974" – самой необычной арене не только ЧМ-2022, но и за всю историю планетарных первенств.

Это первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. После завершения турнира его демонтируют, а детали отдадут желающим снова реализовать подобный проект.

Матч Мексика – Польша начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кроме поляков и мексиканцев, в квартет C также попали сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Они встретятся в поединке первого тура также 22 ноября, но в 12:00 по киевскому времени.

в поединке первого тура также 22 ноября, но в 12:00 по киевскому времени. В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Мексика – Польша

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

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Прогнозы букмекеров на матч Мексика – Польша

В предстоящем поединке букмекеры примерно одинаково оценивают шансы соперников. На победу мексиканцев можно поставить с коэффициентом 2,80. Ничья – 3,05. Победа поляков – 2,92.

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