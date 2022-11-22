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В оккупированном Токмаке раздались мощные взрывы

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
743
Время на прочтение
1 мин
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В оккупированном Токмаке раздались мощные взрывы

Фото из соцсетей

По словам мэра Мелитополя Федорова, уточняется информация относительно ударов по позициям врага.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области. Местные жители сообщают о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке", — отметил он.

По словам мэра Мелитополя Федорова, уточняется информация относительно ударов по позициям врага.

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Напомним, российские оккупанты в селе Михайловка на Запорожье прячут свою военную технику на территории больницы, в том числе под палаты роддома.

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Дата публикации
Просмотры
743
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