В оккупированном Токмаке раздались мощные взрывы

По словам мэра Мелитополя Федорова, уточняется информация относительно ударов по позициям врага.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области. Местные жители сообщают о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке", — отметил он.

По словам мэра Мелитополя Федорова, уточняется информация относительно ударов по позициям врага.

Напомним, российские оккупанты в селе Михайловка на Запорожье прячут свою военную технику на территории больницы, в том числе под палаты роддома.

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