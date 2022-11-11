"Стремоусов став проблемним для Росії": озвучено версію загибелі колаборанта

Загиблий колаборант Кирило Стремоусов довгі роки координував російське підпілля в Херсоні, успішно вдаючи з себе "міського божевільного". Однак після того, як окупанти провели в місті так званий "референдум", Стремоусов став непотрібний і його доля була вирішена наперед.

Про це розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко на Youtube-каналі ТСН, коментуючи смерть колаборанта.

На запитання, чи справді Стремоусов загинув у ДТП, чи його прибрали, Риженко відповів:

"Я в червні писав, що Стремоусов та Сальдо потрібні рівно до моменту референдуму. Росія намагається хоч мінімально вписатися в умовні рамки статуту ООН та міжнародного гуманітарного права. Вони намагалися це влаштувати з "натяжкою сови на глобус" - що це нібито місцеві самі провели референдум, і тепер ми це визнаємо. З того моменту, як референдум пройшов, доля обох цих персонажів абсолютно вирішена. В них взагалі немає потреби".

За його словами, "смерть на порожній трасі від молоковоза – цілком стандартна історія для російських діячів".

"У них зазвичай три історії — або двічі в голову застрелився, або раптовий інфаркт, або ДТП. Характер ДТП показує, що є дуже багато питань, знаючи, як ФСБ уміє робити різні інсценування", — зазначив журналіст.

Як пояснив Риженко, Стремоусов "сам собою персонаж дуже проблемний".

"Незважаючи на те, що він досить талановитий у диверсійній діяльності, його дуже сильно заносить – іноді настільки, що він сам себе не контролює... Цілком можливо, що він просто став проблемним", – вважає він.

За словами херсонського журналіста, співпраця Стремоусова з РФ почалася дуже давно, але "він був настільки розумний, що йому вистачало розуму прикидатися ідіотом".

"Стремоусов був ключовою фігурою, яка вербувала всіх у Херсонській області в останні п'ять років ... Я бачив потік людей, який проходив через нього — він був координатором практично всієї мережі "російського підпілля" в Херсоні. Не погоджуся, що він "міський божевільний" – він просто використав цей образ, щоб до нього не виникло серйозних питань", – розповів Риженко.

На запитання, що змінить загибель Стремоусова, журналіст відповів:

"Нічого. Він усе, що міг, уже зробив. Його єдиною мінімальною цінністю була присутність у медійному полі, наративи про "укронацистів". Від нього вже самі росіяни втомлювалися. До нього виникало багато питань, які він ігнорував".

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що одіозний колаборант та "заступник губернатора" окупованих районів Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Його смерть "дивним чином" збіглася з оголошенням російського командування про відведення військ РФ із Херсона на лівий берег Дніпра.

Згодом у Мережі з'явилися фото з місця події, де нібито загинув помічник окупантів. За версією російської пропаганди, винуватцем аварії став водій вантажівки, який "підрізав" броньований "Лексус" Стремоусова.

Незадовго до смерті Кирило Стремоусов виступав із різкими висловлюваннями на адресу керівництва РФ, закликав "не займатися балаканиною" і приймати рішення "аж до розстрілів на місці" за мародерство та безвідповідальність.

Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив колаборанта орденом — "за мужність та відвагу під час виконання службових обов'язків".

11 листопада, в день виходу російських військ з Херсона, Стремоусов був похований у тимчасово окупованому Сімферополі.

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