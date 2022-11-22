У Держприкордонслужбі розповіли, як білоруси "полюють" на українські дрони

Сили оборони продовжують зводити укріплення на лінії кордону з Білоруссю.

Прикордонники Білорусі періодично намагаються глушити безпілотники, які українські прикордонники використовують для відстеження ситуації навколо лінії кордону та прикордонній території.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Крім того, білоруси кілька разів намагалися перехопити їх, але, як переконує Демченко, безрезультатно.

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"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити керування дронами та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", – розповів Демченко.

Демченко зазначив, що на українсько-білоруському кордоні Сили оборони готові до будь-якого розвитку ситуації. Там також продовжують укріплювати лінію кордону, знищувати під'їзні шляхи, мінувати особливо загрозливі ділянки.

Спікер ДПСУ наголосив, що наразі провокації з білоруського боку не фіксуються.

Ситуація в Білорусі

Українська розвідка попередила про наміри російських спецслужб здійснити кілька терактів на критично важливій інфраструктурі Білорусі, зокрема тамтешній АЕС "Островець". Російські спецслужби, традиційно, звинувачуватимуть в атаках Україну та країни НАТО, щоб прискорити залучення білоруських військових до війни Росії в Україні.

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“Наразі підрозділи білоруських кдб, мвс та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності. На думку розробників “проєкту”, все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві”, - підкреслили в ГУР України.

Утім, в Інституті з вивчення війни вважають, що можливі провокації РФ на білоруській АЕС "О стровець" навряд чи змінять фактори , які с тримують готовність диктатора Олександра Лукашенка вступити у війну від імені Росії.

Також, як стало відомо, Білорусь домовляється з Іраном про виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ.

Тим часом український дипломат і політик Роман Безсмертний вважає можливим повторний наступ окупаційної армії з території Білорусі. За його словами, Україна має бути готова, що Путін та Лукашенко кинуть сюди армію.

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ попереджають, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

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