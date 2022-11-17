Українські війська тримають під контролем територію біля Криму – Генштаб ЗСУ

Водночас окупанти після втечі з частини Херсонщини перекидають боєздатні підрозділи на інші напрямки.

Українські військові вийшли на берег Дніпра і тепер можуть контролювати територію, наближену до окупованого Криму.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов повідомив на брифінгу 17 листопада.

"Воїни-артилеристи та взагалі військовослужбовці Збройних сил України роблять все можливе, щоб вражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї", – сказав Громов у відповідь на запитання щодо контролю сухопутного коридору до Криму.

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Бригадний генерал також повідомив, що після відступу російських військ із правобережної частини Херсонщини окупанти відновлюють свої сили та перекидають боєздатні підрозділи на інші напрямки.

Нагадаємо, в окупованому Джанкої (Крим) лунали вибухи ввечері 16 листопада і були перебої з електрикою. Місцеві пабліки писали про ймовірні влучання в аеродром, де розташовані близько 80 одиниць російської техніки.

Зазначимо, коментуючи майбутню деокупацію Криму, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що це відбудеться лише військовою силою та анонсував початок звільнення півострова на 2023 рік.

За оцінкою генерал-лейтенанта зі США Бена Годжеса, ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року за умови, що Захід надаватиме Україні все необхідне озброєння.

Годжес також заявляв, що Крим дедалі більше стає схожим на пастку для Росії, адже українське командування веде дуже професійну військову кампанію, яка постійно звужує можливості РФ підтримувати військові угруповання.

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