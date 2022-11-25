Дуда назвав чинник, який означатиме безпеку для всієї Європи

За його словами, РФ має бути переможена.

Польський президент Анджей Дуда вважає, що поразка агресорки Росії в політичному, військовому та економічному плані означатиме безпеку для всієї Європи.

Повідомлення про це з'явилося в Twitter канцелярії Дуди.

"Безпечна Європа - це Європа, в якій Росія зазнала поразки: політичної, військової та економічної", - йдеться в повідомленні.

Дуда додав, що переможена Росія означатиме безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту країн Європи.

Нагадаємо, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький наголошував, що єдиний спосіб втягнути Варшаву у російську війну - це відвернутися від України. З його слів, тоді війна "прийде до нас сама".

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