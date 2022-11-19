"Пасивність буде для нас самогубством": Моравецький назвав "реальну загрозу для Польщі"

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький наголошує: єдиний спосіб втягнути Варшаву у російську війну - це відвернутися від України. З його слів, тоді війна "прийде до нас сама".

Про це повідомляє Radio Lublin.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, вона рано чи пізно потрапить у велику залежність від Росії. Війна прийде до нас сама собою. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством", - наголошує керівник польського уряду.

Моравецький наголшує, що війна Москви проти України "цілком реальною загрозою і для Польщі". Мовляв, доводить це інциденту з ракетою біля польського Пшеводува. А першопричиною, заявляє прем'єр, агресія Росії проти України.

"На жаль, пожежа війни вперше охопила і нашу територію[…] Всупереч усьому це не перша подібна критична ситуація. Під час торішніх спроб мігрантів прорватися через польсько-білоруський кордон ми вже зазнавали серії гібридних атак і фейкових новин", - заявив Матеуш Моравецький.

Падіння ракети у Польщі

За шість кілометрів від кордону, на території Польщі, 15 листопада впали ракети. Внаслідок іниденту загинули двоє людей. Польський президент Анджей Дуда заявив, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету".

Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив: наразі достеменно не відомо, яка ракета впала в Польщі. Втім, він переконаний, що йдеться про атаку російської ракети. Однак до кінця розслідування про це не можна стверджувати на всі 100%.

Згодом у президента Дуди запевнили, що падіння ракети не вплинуло на відносини між країнами. За його словами, "підвищеної напруги між сторонами, а також різких обмінів думок між президентами країн не було".

Також польський лідер не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

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