"Польські слідчі можуть приїхати до України" – Моравецький про падіння ракети у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що уряд хоче якомога швидше з’ясувати всі деталі трагічної події в Пшеводові.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький допускає, що польські слідчі можуть приїхати до України в рамках розслідування падіння ракети на територію Польщі 15 листопада.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Кракові, повідомляє RMF24.

Він наголосив, що уряд Польщі хоче якомога швидше з’ясувати всі деталі трагічного інциденту в Пшеводові, де внаслідок падіння ракети загинули двоє поляків.

"​​Як тільки це буде необхідно, польські слідчі виїдуть до України", – наголосив Моравецький.

За словами прем’єра Польщі, американські фахівці беруть участь у розслідуванні інциденту.

Падіння ракети на території Польщі

15 листопада недалеко від українського кордону у польському місті Пшеводув впала ракета, що спричинило загибель двох місцевих мешканців. У Польщі досі триває розслідування за результатами якого буде зрозуміло її походження.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що інцидент із падінням ракет в Пшеводові не був нападом на його країну, найімовірніше, це був "нещасний випадок".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ніхто достеменно не знає, чия ракета впала в Польщі під час масованого обстрілу України 15 листопада.

Читайте також: