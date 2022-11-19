Буремний південь: як партизани наближали звільнення Херсона

Деяких бійців та членів спротиву почали готувати ще до початку повномасштабної війни з Росією.

Протягом більш як восьми місяців російської окупації у Херсоні сформувався підпільний рух опору. Перші місяці херсонці проявляли свій спротив інакше. Спочатку це були просто мітинги. Згодом активізувалися партизани. Багато цивільних осіб працювали у тісній координації з кураторами з українських спецслужб.

Про це пише The Washington Post.

За словами журналістів, допомога з окупованих територій — іноді поза досяжністю українських ракет та артилерії — виявилася для Києва ключем до здійснення деяких із його найвідчайдушніших атак.

Видання пише, що люди часто не знали, хто з їхніх сусідів чи товаришів по службі також був бійцем опору. Здебільшого партизанам давали ненасильницькі завдання, такі як приховування зброї, виявлення колабораціоністів чи повідомлення, де базуються російські солдати. У Херсоні все це вилилося у невловимий заколот, на який спиралися українські військові під час контрнаступу.

За словами куратора зі спецслужб України, який говорив за умов анонімності, партизани допомагали знищувати командно-штабні машини росіян, машини зв'язку, ППО та РЕБ. Деякі члени цього внутрішнього опору були навчені та підготовлені ще до вторгнення Росії.

Нагадаємо, у Херсоні українські партизани попереджали російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони розклеюють по місту оголошення з цікавими написами.

18 червня у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий. Після інциденту військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

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