На Херсонщині партизани зривають плани окупантів - ISW

Активність українських партизанів ускладнює зусилля російських військових у встановленні окупаційного режиму.

Також повідомляється про значний тиск у Херсонській області на російські війська з боку ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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"Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що українські сили відбили Киселівку і зараз перебувають в межах 15 км від міста Херсон, що вказує на те, що російські сили зазнають значного тиску, щоб захистити свої окуповані кордони від українських контратак", - пише Інститут вивчення війни.

22 червня війська РФ продовжили оборонні операції і, можливо, мали певний успіх. Експерти Інституту вивчення війни посилається на російський телеграм-канал, який повідомив, що російські військові взяли під контроль населені пункти в межах 25 км від кордону Херсонської і Миколаївської областей.

Нагадаємо, у захопленому Херсоні українські партизани попереджають російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони розклеюють по місту оголошення з цікавими написами.

Не так давно у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий. Після інциденту військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

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