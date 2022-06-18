Працюють українські партизани: у Херсоні пролунав вибух

У тимчасово окупованому Херсоні вибухнула автівка.

У Херсоні, який тимчасово контролюють російські загарбники, стався вибух на вулиці Сенявіна.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

Повідомляється, що вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий.

"Військові РФ заявили про теракт українських партизанів", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Фото: Суспільне Херсон

Нагадаємо, Херсонщину звільнятимуть – жителів закликають виїхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ.

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