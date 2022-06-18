Як спекти хліб із сиром та гострим перцем

У наш час вміння пекти хліб – це дуже цінна навичка.

Хліб із сиром та гострим перцем прикрасить будь-який стіл. Випікати його не так вже й складно. Дуже важливо мати хороші свіжі дріжджі та дотримуватися при витіканні температурного режиму.

складові

50 г закваски

1,5 склянки теплої води

280 г борошна для хліба

200 г борошна загального призначення

20 г цільнозернового борошна

1,5 ч. л. дрібної морської солі

50 г маринованого халапеньо (можна замінити чилі)

135 г гострого твердого сиру

12 г зеленої цибулі

Приготування

У велику миску дріжджі добре перемішайте із теплою водою. Потім додайте цільнозернове борошно та борошно для хліба, змішайте все і залиште на 30 хвилин.

Посолити, знову перемішати і залишити ще на 6-8 годин. Тісто можна вимішувати протягом наступних 2 годин кожні 30 хвилин, а потім збільшити інтервал між вивішування до години і, нарешті, залишити в спокої на 2-3 години.

Дрібно наріжте перць, і цибулю, сир наріжте дрібними кубиками, вмішайте все це в тісто. Добре дати тесту настояться вже в готовому вигляді у формі в прохолодному місці годин 8-10.

Добре розігрійте духовку і випікайте 10 хвилин за температури 230-250 градусів, а потім зменшіть температуру до 200-220 і випікайте 25 хвилин під кришкою. Потім зніміть кришку і випікайте ще 10 хвилин або доти, поки хлібина не набуде золотистого кольору, а при постукуванні по хлібині вона не видасть звук. Температура всередині готового хліба має бути близько 100 градусів.

Їсти хліб краще після того, як він охолоне.

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