Українським експертам надали доступ до місця падіння ракети в Польщі

МЗС України сподівається на співпрацю у відкритому та конструктивному ключі.

Польська сторона дозволила групі українських фахівців оглянути місце трагедії у Пшеводові, де під час російської ракетної атаки 15 листопада вибухнула ракета, забравши життя двох місцевих мешканців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України”, - написав він.

Також читайте Як українські військові дізнаються про підготовку Росією масованого ракетного удару

Український міністр висловив вдячність польській стороні за надання доступу українським фахівцям.

“Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі”, - висловив сподівання Дмитро Кулеба.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022

Як повідомлялося раніше, українських експертів допустили до розслідування падіння ракети в Польщі.

Наразі слідство ведуть польські й американські фахівці - вони вивчають залишки ракети, глибину кратера, встановлюють траєкторію її польоту і навіть обчислюють кількість використаного палива. Політ також зафіксовано на відео, але його поки не оприлюднюють.

Україну допустили до розслідування падіння ракети у Польщі

Нагадаємо, раніше американські чиновники заявили, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.

Читайте також: