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Українським експертам надали доступ до місця падіння ракети в Польщі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Українським експертам надали доступ до місця падіння ракети в Польщі

Фото: Associated Press

МЗС України сподівається на співпрацю у відкритому та конструктивному ключі.

Польська сторона дозволила групі українських фахівців оглянути місце трагедії у Пшеводові, де під час російської ракетної атаки 15 листопада вибухнула ракета, забравши життя двох місцевих мешканців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України”, - написав він.

Український міністр висловив вдячність польській стороні за надання доступу українським фахівцям. 

“Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі”, - висловив сподівання Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося раніше, українських експертів допустили до розслідування падіння ракети в Польщі. 

Наразі слідство ведуть польські й американські фахівці - вони вивчають залишки ракети, глибину кратера, встановлюють траєкторію її польоту і навіть обчислюють кількість використаного палива. Політ також зафіксовано на відео, але його поки не оприлюднюють.

Україну допустили до розслідування падіння ракети у Польщі

Україну допустили до розслідування падіння ракети у Польщі

Нагадаємо, раніше американські чиновники заявили, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.

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Дата публікації
Перегляди
1039
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