Українським експертам надали доступ до місця падіння ракети в Польщі

МЗС України сподівається на співпрацю у відкритому та конструктивному ключі.
Польська сторона дозволила групі українських фахівців оглянути місце трагедії у Пшеводові, де під час російської ракетної атаки 15 листопада вибухнула ракета, забравши життя двох місцевих мешканців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.
"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України”, - написав він.
Український міністр висловив вдячність польській стороні за надання доступу українським фахівцям.
“Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі”, - висловив сподівання Дмитро Кулеба.
Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022
Як повідомлялося раніше, українських експертів допустили до розслідування падіння ракети в Польщі.
Наразі слідство ведуть польські й американські фахівці - вони вивчають залишки ракети, глибину кратера, встановлюють траєкторію її польоту і навіть обчислюють кількість використаного палива. Політ також зафіксовано на відео, але його поки не оприлюднюють.
Нагадаємо, раніше американські чиновники заявили, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.
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