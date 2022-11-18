В Україні заміновано 30% території, це як дві Австрії - голова ДСНС

Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївська.

В Україні 30% території заміновано. За масштабами це як дві території держави Австрія.

Про це розповів голова ДСНС України в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" 18 листопада.

"Площа та об`єми розмінування території України зросли в 10 разів порівняно з довоєнним періодом", - додав очільник Служби.

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Сергій Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївська.

"На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких - це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину", - сказав голова ДСНС.

На Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

"Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини", - поінформував керівник відомства.

Нагадаємо, Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними з найважчих, де ведуться бойові дії.

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