В Украине заминировано 30% территории, это как две Австрии – глава ГСЧС

Разминированию подлежит более 8 тыс. км кв. Из них около 7 тысяч км кв. – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км кв. – Николаевская.

В Украине 30% территории заминировано. По масштабам это как две территории государства Австрия.

Об этом рассказал глава ГСЧС Украины в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости" 18 ноября.

"Площадь и объемы разминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом", — добавил глава Службы.

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Сергей Крук отметил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежит более 8 тыс. км кв. Из них около 7 тысяч км кв. – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км кв. – Николаевская.

"На деоккупированных территориях указанных областей во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых — это запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам. Функционируют пожарно-спасательные подразделения, на базе которых создаются гуманитарные хабы, откуда раздается прибывающая на Херсонщину помощь.", — сказал глава ГСЧС.

В Херсонскую и Николаевскую направлено значительное количество специалистов ГСЧС из западных регионов. Работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.

"Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся структурам, которые там работают, для восстановления полноценной жизни на территории Херсонщины", — проинформировал руководитель ведомства.

Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, особенно тяжело украинским защитникам у Угледара и Павловки и на линии Бахмут-Соледарь.

Президент Зеленский назвал Донбасс "эпицентром крупнейшего безумия РФ".

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