Земля завалена телами оккупантов: Зеленский назвал Донбасс "эпицентром величайшего безумия РФ"

На некоторых участках востока и юга ВСУ понемногу оттесняют врага и постепенно двигаются вперед.

Сегодня, 7 ноября, российские оккупанты нанесли удары по более чем 50 населенным пунктам Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

"Донбасс, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина, Харьковщина, Днепропетровская область... Ракеты, авиация, системы залпового огня. Везде отвечаем. Есть и нужные результаты", — сказал Зеленский.

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В частности, он сообщил, что украинские защитники сбили очередной российский самолет. Вспомнил Зеленский и о новых системах ПВО NASAMS и Aspide, которые нам предоставили международные партнеры и которые укрепляют нашу противовоздушную оборону.

По его словам, защита украинского неба до сих пор не стопроцентная, но власть и военные делают все для этого.

"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает — отвечает новой помощью Украине. Мы сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось как можно больше стран", — отметил глава государства.

Ситуация на передовой

Также он сообщил о ситуации на фронте. В общем, наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга понемногу оттесняют врага и постепенно двигаются вперед.

"Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов — они погибают сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", — подытожил Зеленский.

Самое тяжелое направление на фронте

Бахмутское направление президент Зеленский регулярно отмечает как одно из самых сложных. Президент сказал, что командование РФ изо дня в день в течение месяцев гонит туда людей на смерть. По его словам, город стал передовым фронтом, а уцелевших домов в нем практически не осталось.

На Бахмутском направлении сконцентрировано около 30 тыс. российских военных. Россияне атакуют всеми видами вооружения.

Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно, но ВСУ держат оборону.

Однако в городе по-прежнему остаются около 10 тыс. жителей. Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева заявил, что в Бахмуте ситуация настолько сложная, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.

Для обстрелов города россияне используют и запрещенное оружие. Недавно они нанесли удар фосфорными снарядами по частным домам одного из районов Бахмута.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, что с военной точки зрения Бахмут имеет очень выгодное положение, поскольку открывает дальнейшие пути в такие города, как Славянск, Краматорск и Часов Яр.