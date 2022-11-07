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У гитариста Duran Duran Энди Тейлора диагностировали рак четвертой стадии

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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У гитариста Duran Duran Энди Тейлора диагностировали рак четвертой стадии

Энди Тейлор

Из-за болезни музыкант пропустил введение группы в Зал славы рок-н-ролла.

Гитарист известной британской группы Duran Duran Энди Тейлор сообщил, что страдает раком простаты четвертой стадии.

О болезни музыканта сообщили его коллеги из коллектива после того, как Тейлор не смог присутствовать на церемонии введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла.

В Лос-Анджелесе коллеги зачитали письмо Тейлора, в котором он сообщил о том, что уже четыре года пытается преодолеть онкологическое заболевание. Также гитарист попросил прощения у поклонников за то, что не смог присоединиться к группе на сцене.

"Немного больше, чем четыре года назад мне поставили диагноз метастатический рак простаты четвертой стадии. Хотя мое нынешнее состояние не представляет непосредственной угрозы жизни, вылечиться от него невозможно", — прозвучали слова Тейлора.

Выступление в Лос-Анджелесе было важным событием для группы Duran Duran, ведь впервые за 17 лет они должны были спеть в полном составе из пяти участников — Саймона Ле Бона, Ника Роудса, Джона Тейлора, Энди Тейлора и Роджер Тейлора.

© Lenta.ru
Фото: Lenta.ru

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Дата публикации
Просмотры
851
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