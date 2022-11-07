У гітариста Duran Duran Енді Тейлора діагностували рак четвертої стадії

Гітарист відомого британського гурту Duran Duran Енді Тейлор повідомив, що страждає від раку простати четвертої стадії.

Про хворобу музиканта повідомили його колеги з колективу після того, як Тейлор не зміг бути присутнім на церемонії введення Duran Duran до Зали слави рок-н-ролу.

У Лос-Анджелесі колеги зачитали лист Тейлора, в якому він повідомив про те, що вже чотири роки намагається подолати онкологічне захворювання. Також гітарист попросив вибачення у шанувальників за те, що не зміг доєднатися до гурту на сцені.

"Трохи більше, ніж чотири роки тому, мені поставили діагноз "метастатичний рак простати четвертої стадії". Хоча мій нинішній стан не становить безпосередньої загрози життю, вилікуватися від нього неможливо", - прозвучали слова Тейлора.

Виступ у Лос-Анджелесі був важливою подією для гурту Duran Duran, адже вперше за 17 років вони мали заспівати в повному складі з п'яти учасників - Саймона Ле Бона, Ніка Роудса, Джона Тейлора, Енді Тейлора та Роджер Тейлора.

Фото: Lenta.ru

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