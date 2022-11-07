Помер творець гурту "Ласковый май" Сергій Кузнєцов - росЗМП

Російський композитор пішов з життя за чотири місяці після Юрія Шатунова.

Російський композитор та творець гурту "Ласковый май" Сергій Кузнєцов помер у віці 58 років.

Про те, що музикант пішов з життя, повідомили російські пропагандистські видання.

За попередньою інформацією, причиною смерті Кузнєцова став тромб, який відірвався. Відомо, що він помер у своїй квартирі в Оренбурзі. Також, за словами лікарів, композитор мав проблеми із серцево-судинною системою та алкогольну залежність.

Усе своє життя автор хітів "Белые розы" та "Седая ночь" пропрацював у дитячому будинку, де займався музикою із вихованцями, а також писав пісні не лише для "Ласкового мая", а й для інших відомих у 80-90-х гуртів.

Кузнєцов пішов з життя через чотири місяці після смерті Юрія Шатунова, з яким і познайомився у дитбудинку. Напередодні своєї смерті композитор влаштував концерт пам'яті Шатунова.

Відомо, що під час повномасштабної війни в Україні Кузнєцов публічно не висловлював свою позицію. Втім, відомо, що його друг Юрій Шатунов, навпаки, був активним пропагандистом та навіть збирався їхати воювати проти українців.

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