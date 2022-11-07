Российский композитор ушел из жизни через четыре месяца после Юрия Шатунова.

Российский композитор и создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет.

О том, что музыкант ушел из жизни, сообщили российские пропагандистские издания.

По предварительной информации, причиной смерти Кузнецова стал оторвавшийся тромб. Известно, что он скончался в своей квартире в Оренбурге. Также, по словам врачей, у композитора были проблемы с сердечно-сосудистой системой и алкогольная зависимость.

Всю свою жизнь автор хитов "Белые розы" и "Седая ночь" проработал в детском доме, где занимался музыкой с питомцами, а также писал песни не только для "Ласкового мая", но и для других известных в 80-90-х групп.

Кузнецов ушел из жизни спустя четыре месяца после смерти Юрия Шатунова, с которым и познакомился в детдоме. В преддверии своей смерти композитор устроил концерт памяти Шатунова.

Известно, что во время полномасштабной войны в Украине Кузнецов публично не высказывал свою позицию. Впрочем, известно, что его друг Юрий Шатунов, наоборот, был активным пропагандистом и даже собирался ехать воевать против украинцев.

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