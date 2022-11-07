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Как будет происходить демобилизация после войны: объяснение эксперта

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1427
Время на прочтение
1 мин
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Как будет происходить демобилизация после войны: объяснение эксперта

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генштаб ВСУ будет проводить демобилизацию поэтапно – от нескольких месяцев до нескольких лет.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как после завершения войны будет происходить демобилизация украинских военных.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

По его словам, Генштаб ВСУ будет проводить демобилизацию поэтапно по мере важности тех или иных частей или соединений.

"Будет определен пул бригад, которые будут расформированы после окончания войны. Потому что сегодня мы формируем достаточно много бригад. После войны состав ВСУ будет уточнен. Некоторые бригады будут расформированы, а люди уволены. Других будут отпускать по мере возможности. Демобилизация будет проходить в несколько этапов и может занять от нескольких месяцев до нескольких лет — один-два года после войны. Не так это быстро делается. Кого-то отпустят через несколько месяцев, а кого-то через год. Все будет зависеть от военной специальности", — отметил Жданов.

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Дата публикации
Просмотры
1427
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