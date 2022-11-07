Камалия пожаловалась на финансовые трудности: "Приходится экономить"

Певица прокомментировала, как война повлияла на финансовое состояние ее семьи.

Украинская исполнительница Камалия пожаловалась на финансовые трудности в ее семье.

В частности, с начала полномасштабной войны бизнес мужа артистки прекратил работал на полную мощность. Как признался пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, заработка почти нет.

"Считайте, что бизнеса практически нет. Все офисные центры пустые, заводы работают на 30-40% мощности. И он не будет работать, пока война не закончится", — рассказал муж Камалии в программе ЖВЛ.

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Сама певица призналась, что сейчас приходится экономить. Бизнес мужа почти не работает, и у нее нет заработка. Все концерты, которые звезда дает, – благотворительные.

"Приходится экономить. Мы не ходим так сейчас часто в какие-то рестораны дорогие... Нет настроения, нерадостно. Мужу тяжело, и у меня сейчас нет коммерческих концертов, только благотворительные, все идет в фонд, все идет на помощь. Поэтому сейчас не до роскоши", — откровенно рассказала артистка.

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