Камалія поскаржилася на фінансову скруту: "Доводиться економити"

Співачка прокоментувала, як війна вплинула на фінансовий стан її сім'ї.

Українська виконавиця Камалія поскаржилася на фінансову скруту в її родині.

Зокрема, від початку повномасштабної війни бізнес чоловіка артистки припинив працював на повну потужність. Як зізнався пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, заробітку майже немає.

"Вважайте, що бізнесу практично нема. Всі офісні центри порожні, заводи працюють на 30-40% потужності. І воно не працюватиме, поки війна не закінчиться", - розповів чоловік Камалії у програмі ЖВЛ.

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Сама ж співачка зізналася, що нині доводиться економити. Бізнес чоловіка майже не працює, і вона не має заробітку. Всі концерти, які зірка дає, - благодійні.

"Доводиться економити. Ми не ходимо так зараз часто до якихось ресторанів дорогих... Нема настрою, нерадісно. Чоловіку тяжко, і в мене зараз нема комерційних концертів, тільки благодійні, все йде до фонду, все йде на допомогу. Тому зараз не до розкоші", - відверто розповіла артистка.

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