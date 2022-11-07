Ребел Вілсон вперше стала мамою і показала фото малюка

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон поділилася радісною новиною. Зірка вперше стала мамою.

У знаменитості ще минулого тижня народився первісток, про якого вона мріяла багато років. Ребел не могла самостійно народити, тому звернулася до сурогатної матері.

Зірка тепер виховує доньку, яку назвала Ройс Ліліан.

"Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво! Я назавжди вдячна усім, хто брав участь (ви знаєте, хто ви), але особливо я хочу подякувати моїй чудовій сурогатній матері, яка носила її і народила з такою витонченістю та турботою. Дякую, що допомогла мені створити власну сім'ю, це чудовий подарунок. Найкращий подарунок", - зазначила зірка.

Донька Ребел Вілсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Акторка, яка багато років мріяла стати мамою, зазначила, що всю любов віддасть своїй донечці.

"Я готова віддати маленькій Ройсі всю любов, яку тільки можна собі уявити. Я швидко вчуся… Велика повага всім мамам! Пишаюся бути у вашому клубі", - додала акторка.

Нагадаємо, Ребел Вілсон цьогоріч здійснила камінгаут. Акторка зустрічається з fashion-дизайнеркою Рамоною Агрумою.

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