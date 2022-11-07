В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Apside

В Украину уже прибыли системы ПВО NASAMS и Apside, предоставленные нам международными партнерами.

Международные партнеры передали Украине системы ПВО NASAMS и Apside. Они уже прибыли в наше государство.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит ВСУ и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США”, — отметили в Минобороны.

Военная помощь Украине от партнеров

Нидерланды недавно объявили о новом пакете военной помощи Украине на 120 млн евро. В перечне есть танки Т-72. В то же время и США согласовали новый пакет вооружения для нашего государства на сумму в 400 млн долларов. В перечень вошли ПВО Hawk, отремонтированные чешские танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

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