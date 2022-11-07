До України прибули системи ППО NASAMS та Apside

До України вже прибули системи ППО NASAMS та Apside, який нам надали міжнародні партнери.

Міжнародні партнери передали Україні системи ППО NASAMS та Apside. Вони вже прибули до нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України.

“ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну. Ця зброя значно посилить ЗСУ і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США”, - наголосили в Міноборони.

Військова допомога Україні від партнерів

Нідерланди нещодавно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 120 млн євро. У переліку є танки Т-72. Водночас і США узгодили новий пакет озброєння для нашої держави на сумму у 400 млн доларів. В переліу увійшли ППО Hawk, відремонтовані чеські танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів та 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

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