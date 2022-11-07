У низці областей України оголошено повітряну тривогу: мапа

У понеділок, 7 листопада, у низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Станом на 12:30 "почервоніли" вісім областей, людей закликали пройти в укриття.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Так, повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.
Варто зазначити, що у Луганській області повітряна тривога триває вже 216 днів від 4 квітня.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, коли та за яких умов оголошується повітряна тривога в Україні
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