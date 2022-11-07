У розвідці викрили цілі окупантів, які вони бомбитимуть іранськими ракетами

Російські окупанти використали близько 80 відсотків своїх сучасних ракет, обстрілюючи обʼєкти в Україні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у коментарі The Economist.

Скібіцький каже, що лише за жовтень окупанти випустили 25 "Іскандерів" по Україні. За оцінками розвідки ГУР МО, у Росії залишилося до 120 "Іскандерів".

Утім, як пише The Economist, є ризики, що РФ може подвоїти свої атаки через нові поставки ракет від Ірану. У розвідці України є інформація про буцімто плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Попередньо, їх будуть відправити до Криму, а потім до російських портів на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього Росії знадобилися іранські ракети", – заявив Скібіцький.

Він наголосив, що в України немає ефективного захисту від іранських ракет, тому країна потребує сучасних систем ППО, які здатні збивати небезпечні повітряні судна.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії заявили, що РФ навряд чи зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків в Україні значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.

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