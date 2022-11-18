Украинским экспертам предоставили доступ к месту падения ракеты в Польше

МИД Украины надеется на сотрудничество в открытом и конструктивном ключе.

Польская сторона разрешила группе украинских специалистов осмотреть место трагедии в Пшеводове, где во время российской ракетной атаки 15 ноября взорвалась ракета, унеся жизни двух местных жителей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, вызванной российским ракетным террором против Украины", — написал он.

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Украинский министр выразил благодарность польской стороне за предоставление доступа украинским специалистам.

"Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья", — выразил надежду Дмитрий Кулеба.

Ukrainian experts already working at the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. Я имеем радужный к политическому берегу для получения их доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и строительном производителе, как более близкие люди do. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022

Как сообщалось ранее, украинских экспертов допустили к расследованию падения ракеты в Польше.

Следствие ведут польские и американские специалисты — они изучают остатки ракеты, глубину кратера, устанавливают траекторию ее полета, и даже вычисляют количество использованного топлива. Полет также зафиксирован на видео, но его пока не обнародуют.

Украину допустили к расследованию падения ракеты в Польше

Напомним, ранее американские чиновники заявили, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО ради сбития российской ракеты.

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