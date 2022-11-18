Украинским экспертам предоставили доступ к месту падения ракеты в Польше

МИД Украины надеется на сотрудничество в открытом и конструктивном ключе.
Польская сторона разрешила группе украинских специалистов осмотреть место трагедии в Пшеводове, где во время российской ракетной атаки 15 ноября взорвалась ракета, унеся жизни двух местных жителей.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
"Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, вызванной российским ракетным террором против Украины", — написал он.
Украинский министр выразил благодарность польской стороне за предоставление доступа украинским специалистам.
"Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья", — выразил надежду Дмитрий Кулеба.
Ukrainian experts already working at the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. Я имеем радужный к политическому берегу для получения их доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и строительном производителе, как более близкие люди do.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022
Как сообщалось ранее, украинских экспертов допустили к расследованию падения ракеты в Польше.
Следствие ведут польские и американские специалисты — они изучают остатки ракеты, глубину кратера, устанавливают траекторию ее полета, и даже вычисляют количество использованного топлива. Полет также зафиксирован на видео, но его пока не обнародуют.
Напомним, ранее американские чиновники заявили, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО ради сбития российской ракеты.
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