"А где вторая ракета?" — Арестович прокомментировал загадочный момент инцидента с обстрелом Польши

Падение украинской ракеты ПВО на территории Польши не объясняет, куда исчезла российская цель, по которой она была выпущена.

Сразу после инцидента со взрывом ракеты в польском селе Пшеводове, в шести километрах от границы с Украиной, в Польше сообщали о попадании двух ракет. Это было логичным, ведь ракета украинского ПВО, вероятно, догоняла свою цель – российскую крылатую ракету.

О невыясненной судьбе второй ракеты в разговоре с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным размышлял военный эксперт и советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы же не в небо стреляли просто так", — заметил эксперт, добавив, что украинская ракета, очевидно, шла на курсе вдогонку российской цели.

Поэтому, по его словам, очевидно, что где-то должна быть вторая ракета.

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"Где ее обломки, если [украинская ракета] попала, а если не попала, то где она [российская ракета]. И здесь может быть неоднозначно”, — заметил Арестович.

Советник Офиса президента напомнил, что в первом заявлении польской стороны речь шла о двух ракетах.

"Это может означать все, что угодно. В частности, то, что Запад решил не обострять. Я сильно подозреваю, что если бы Запад хотел воспользоваться этим инцидентом, он бы с удовольствием им воспользовался. Если не воспользовался, значит, не слишком хотел”, — заключил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока никто точно не знает, чья ракета упала в Польше во время массированного обстрела Украины 15 ноября.

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