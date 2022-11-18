После обстрела дома в Запорожье погибли сразу 4 семьи

После обстрела дома в Вольнянске погибли семеро — члены 4 семей, говорится в ТСН.

Среди ночи рашистские ракеты, летевшие из района временно захваченного Токмака, разрушили двухэтажный жилой дом, где проживало четыре семьи. "Даже и мысли не имели, что это может быть этот домик, который... ну просто, невинных людей, которые мирно спали", — говорит вольнянский городской голова Наталья Мусиенко.

“Дом на четырех хозяев был. Две семьи сверху, две семьи на первом этаже было”, – рассказывают соседи.

Там, где накануне еще стоял жилой дом, к утру возвышалась гора строительного хлама, которая даже отдаленно не напоминала несколько квартирное сооружение.

Час за часом несколько десятков спасателей, волонтеры и силовики разбирали тонны строительного мусора. “Я надеюсь, что ее найдут и она жива! Мой коллега с мужем и ребенком, 10-12 лет, сын. Они были дома”, — говорит подруга семьи.

Но под развалинами спасатели находили только изуродованные тела. До наступления темноты, перебрав более 70 тонн битого кирпича, спасатели нашли тела семи погибших жителей дома. Младшему может быть 17 лет…

Собрано было несколько мешков обломков от смертоносной ракеты. Взрывотехники сразу сообщили: здание и его жители рашисты расстреляли противовоздушной ракетой из комплекса С-300.

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