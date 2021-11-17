Церковный праздник 18 ноября: день памяти святителя Ионы

В старину в этот день среди девушек было принято молиться, чтобы удачно жениться и счастливо жить.

18 ноября почитается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни.

История праздника

Иона рано осиротел: в три года мальчик потерял мать, в семь – отца. Его воспитала благочестивая вдова Наталья Медоварцева.

Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершение чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Зверин монастырь.

Иона был причислен к лику святых на Макарьевском соборе в 1549 году. В жизнеописании архиепископа рассказывается о многих чудесных исцелениях, происходивших у его гроба.

Народные традиции и приметы

В старину на день Ионы девушки обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили прислать им добрых мужчин. Чтобы поскорее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие мелочи, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.

До этого дня заканчивали сбор редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертой на терке, в салатах, либо изрезанной на тонкие ломтики. Редьку подавали обычно с растительным маслом, солью, луком и квасом. Популярным блюдом была квашеная капуста с черной редькой.

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Если в день Ионы падает снег, зима будет снежной.

Мгла укрыла луну — к долгой непогоде.

Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной.

Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.

Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым.

Что запрещено делать 18 ноября

Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения. Следует воздержаться от серьезных дел.

Не подписывайте в этот день никакие документы – к беде.

Не совершайте больших покупок в этот день, ведь они не будут служить долго.

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