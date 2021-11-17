Церковный праздник 18 ноября: день памяти святителя Ионы

В старину в этот день среди девушек было принято молиться, чтобы удачно жениться и счастливо жить.
18 ноября почитается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни.
История праздника
Иона рано осиротел: в три года мальчик потерял мать, в семь – отца. Его воспитала благочестивая вдова Наталья Медоварцева.
Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершение чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Зверин монастырь.
Иона был причислен к лику святых на Макарьевском соборе в 1549 году. В жизнеописании архиепископа рассказывается о многих чудесных исцелениях, происходивших у его гроба.
Народные традиции и приметы
В старину на день Ионы девушки обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили прислать им добрых мужчин. Чтобы поскорее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие мелочи, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.
До этого дня заканчивали сбор редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертой на терке, в салатах, либо изрезанной на тонкие ломтики. Редьку подавали обычно с растительным маслом, солью, луком и квасом. Популярным блюдом была квашеная капуста с черной редькой.
- Если в день Ионы падает снег, зима будет снежной.
- Мгла укрыла луну — к долгой непогоде.
- Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной.
- Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.
- Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым.
Что запрещено делать 18 ноября
- Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения. Следует воздержаться от серьезных дел.
- Не подписывайте в этот день никакие документы – к беде.
- Не совершайте больших покупок в этот день, ведь они не будут служить долго.
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