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Астрологический прогноз на 18 ноября

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Астрологический прогноз на 18 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать любые – даже самые сложные и трудоемкие – дела, они непременно увенчаются успехом. День также благоприятен для ведения бизнеса, финансовых операций и деловых переговоров. 

Символ дня: медведь. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: энергии будет не так много, как хотелось бы, поэтому ее необходимо направлять на особо важные дела. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотой. 

Счастливые камни дня: черная яшма, гроссуляр, малахит. 

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы, особенно в области подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, предполагают долгое и, что немаловажно в наше время, дорогостоящее лечение. Избежать этого можно только в том случае, если вовремя обратиться к врачу. 

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют физические и моральные силы человека – с их помощью можно понять, оптимально он используют свою энергию или бессмысленно ее транжирит. 

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться. 

Афоризм дня: "Надо знать, чего ты хочешь, иметь смелость, чтобы прямо это сказать, и иметь волю, чтобы это сделать" (французский политический и государственный деятель Жорж Клемансо). 

Ангел-хранитель дня: Тисаль – помогает своим подопечным возбуждать любовь в сердцах окружающих людей. 

Магия и мистика дня: время благоприятно для любых магических занятий – от гаданий до заговоров и обрядов. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки. 

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Дата публикации
Просмотры
44
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