Астрологический прогноз на 18 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать любые – даже самые сложные и трудоемкие – дела, они непременно увенчаются успехом. День также благоприятен для ведения бизнеса, финансовых операций и деловых переговоров.

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: энергии будет не так много, как хотелось бы, поэтому ее необходимо направлять на особо важные дела.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотой.

Счастливые камни дня: черная яшма, гроссуляр, малахит.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы, особенно в области подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, предполагают долгое и, что немаловажно в наше время, дорогостоящее лечение. Избежать этого можно только в том случае, если вовремя обратиться к врачу.

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют физические и моральные силы человека – с их помощью можно понять, оптимально он используют свою энергию или бессмысленно ее транжирит.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Афоризм дня: "Надо знать, чего ты хочешь, иметь смелость, чтобы прямо это сказать, и иметь волю, чтобы это сделать" (французский политический и государственный деятель Жорж Клемансо).

Ангел-хранитель дня: Тисаль – помогает своим подопечным возбуждать любовь в сердцах окружающих людей.

Магия и мистика дня: время благоприятно для любых магических занятий – от гаданий до заговоров и обрядов.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

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