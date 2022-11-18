Еврокомиссия готова разморозить деньги для Венгрии — Reuters

Европейская комиссия планирует разморозить 14,7 миллиарда евро для Венгрии, которые были заблокированы из-за проблем с демократией в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в руководстве ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что деньги для Будапешта были заморожены из-за значительных нарушений принципов демократии в стране, но премьер Виктор Орбан согласился пойти на уступки, поэтому финансирование может быть разблокировано.

Вместе с тем, источники издания сообщают, что финансирование будет возобновлено на некоторых серьезных условиях. Еврокомиссия требует от венгерских властей соблюдать стандарты демократии. Если эти условия не выполняются, деньги будут снова заблокированы.

Исполнительный орган ЕС снова рассмотрит вопрос о размораживании средств для Будапешта 29 ноября.

Напомним, ранее в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о начале экономического сотрудничества с Ираном.

Также мы информировали, что нефтепровод Дружба возобновил свою работу после обесточивания, вызванного террористической ракетной атакой РФ.

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