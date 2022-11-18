Єврокомісія готова розморозити гроші для Угорщини - Reuters

Європейська комісія планує розморозити 14,7 мільярда євро для Угорщини, які були заблоковані через проблеми з демократією у країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у керівництві ЄС.

У Єврокомісії заявили, що гроші для Будапешта були заморожені через значні порушення принципів демократії у країні, але прем'єр Віктор Орбан погодився піти на поступки, тому фінансування може бути розблокованим.

Разом з тим джерела видання повідомляють, що фінансування буде відновлене на деяких серйозних умовах. Єврокомісія вимагає від угорської влади дотримуватись стандартів демократії. Якщо ці умови не будуть виконуватись, гроші будуть знову заблоковані.

Виконавчий орган ЄС знову розгляне питання про розморожування коштів для Будапешта 29 листопада.

Нагадаємо, раніше у Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про початок економічного співробітництва з Іраном.

Також ми інформували, що нафтопровід “Дружба” відновив свою роботу після знеструмлення, викликаного терористичною ракетною атакою РФ.

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