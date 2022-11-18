Астрологічний прогноз на 18 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати будь-які – навіть найскладніші та найтрудомісткіші – справи, вони неодмінно увінчаються успіхом. День також сприятливий для ведення бізнесу, фінансових операцій та ділових переговорів.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: енергії буде не так багато, як хотілося б, тому її необхідно спрямовувати на важливі справи.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, янтарний, золотий.

Щасливе каміння дня: чорна яшма, гросуляр, малахіт.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли, особливо в області пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, передбачають тривале і, що важливо в наш час, дороге лікування. Уникнути цього можна лише в тому разі, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі характеризують фізичні та моральні сили людини – з їхньою допомогою можна зрозуміти, оптимально вона використовує свою енергію або безглуздо її тринькає.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Афоризм дня: "Треба знати, чого ти хочеш мати сміливість, щоб прямо це сказати, і мати волю, щоб це зробити" (французький політичний і державний діяч Жорж Клемансо).

Ангел-охоронець дня: Тисаль – допомагає своїм підопічним збуджувати любов у серцях оточення..

Магія та містика дня: час сприятливий для будь-яких магічних занять – від ворожінь до змов та обрядів.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

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