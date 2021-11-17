Церковне свято 18 листопада: день пам’яті святителя Іони

У давнину цього дня поміж дівчат було заведено молитися, аби вдало одружитися і жити щасливо.

18 листопада вшановується пам'ять святителя Іони, архієпископа Новгородського, ігумена Отенської пустелі.

Історія свята

Іона рано осиротів: у три роки хлопчик втратив матір, у сім — батька. Його виховала благочестива вдова Наталія Медоварцева.

Іона прославився тим, що організував у Новгороді притулки для сиріт та вдів, а також скоєнням чудес. Одним із таких чудес стало припинення морової хвороби, від якої в Новгородській землі померло понад 250 тисяч людей. Як сказано в літописі, Іона припинив хворобу, здійснивши хресний хід до Звіриного монастиря.

Іону було зараховано до лику святих на Макаріївському соборі 1549 року. У життєписі архієпископа розповідається про багато диврвижних зцілень, що відбувалися біля його труни.

Народні традиції і прикмети

У давнину на день Іони дівчата зазвичай молили Бога про те, як вийти заміж, щоб жити щасливо, і просили надіслати їм добрих чоловіків. Щоб швидше вийти заміж, дівчата на зорі виходили у двір і розкидали навколо своїх будинків дрібні монетки та невеликі дрібниці, зроблені своїми руками. Казали, що це допоможе їм залучити наречених.

До цього дня закінчували збирання редьки. Цей овоч часто з'являвся на селянському столі: редьку вживали або натертою на тертці, в салатах, або порізаною на тонкі скибочки. Редьку подавали зазвичай з олією, сіллю, цибулею та квасом. Популярною стравою була квашена капуста із чорною редькою.

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Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною.

Імла вкрила місяць — до довгої негоди.

Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної.

Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.

Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

Що заборонено робити 18 листопада

Не бажано ухвалювати цього дня важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.

Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.

Не робіть великих покупок цього дня, адже вони не будуть служити довго.

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