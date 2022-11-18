Росія ще до вторгнення до України могла запастися мікрочипами для "Калібрів" – NYT

Накопичити технології та мікрочипи для створення високоточних ракет РФ могла ще за кілька років до повномасштабного вторгнення.

Росія, найімовірніше, ще за кілька років до повномасштабного вторгнення до України накопичила мікрочипи та інші технології для створення високоточних ракет "Калібр" та "Іскандер".

Про це пише The New York Times із посиланням на аналіз оборонної розвідувальної компанії Janes.

Це відбулося на тлі погіршення відносин Росії з іншими країнами, які запровадили санкції через незаконну анексію Криму 2014 року.

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В аналізі Janes також зазначено, що такі мікроелектронні компоненти також використовувалися з цивільною метою. Росія могла отримати їх через треті сторони, як-от держави або приватні організації, готові ризикнути і бути покараними санкціями з боку США.

Зазначається, що, ймовірно, РФ почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" і крилатих ракет ще до вторгнення.

"Їх, імовірно, виробляють, поки ми говоримо, оскільки економіка перебуває на рівні війни, і багато заводів, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом, працюють у три зміни і навіть у вихідні", – йдеться в аналізі Janes.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, Росія може купувати через треті країни холодильники і пральні машини, аби чипи з них використовувати у своїй військовій техніці.

За оцінками військового експерта Романа Світана, у найближчі пів року армія РФ зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що ракети в Росії не закінчаться ніколи. Країна досі виробляє їх, хоча в дуже обмежених кількостях.

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