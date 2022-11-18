На засідання ОБСЄ в Польщі не пустять Лаврова - журналіст

Захід відбудеться на початку грудня.

На засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яке відбудеться 1-2 грудня в польському Лодзі, не пустять російську делегацію. Зокрема, міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це у своєму Twitter написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

"Варшава вирішила заборонити в'їзд російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом до ОБСЄ", - йдеться в його повідомленні.



Варто зауважити, що Польща наразі головує в ОБСЄ. В ОБСЄ перебувають 57 країн, зокрема Росія та Україна.

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