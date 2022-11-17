Саміт G20: із Лавровим зустрівся лише один дипломат (фото)

Учасники саміту відмовилися зустрічатися з російським міністром.
Під час саміту G20 міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова проігнорували майже всі представники інших держав. Він зустрівся лише з одним дипломатом — міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Про це пише Bloomberg.
Варто зазначити, це був уже десятий їхній контакт від початку 2022 року. Під час зустрічі Ван Ї зазначив, що Китай "продовжуватиме відстоювати справедливу та обʼєктивну позицію і відіграватиме конструктивну роль у просуванні мирних перемовин України та Росії".
Сам Лавров знову казав про стратегічне співробітництво між Росією та Китаєм, уникаючи розмов про Україну.
Нагадаємо, світові лідери бойкотували російську делегацію на саміті G20, який відбувся 15 листопада на Балі. Цього року президент РФ Володимир Путін не поїхав на Балі, а відправив Сергія Лаврова. До речі, західні ЗМІ повідомляли, що російському дипломату раптово стало зле на Балі. У нього ніби проблеми із серцем. Однак у МЗС РФ все традиційно заперечували.
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