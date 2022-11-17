Саміт G20: із Лавровим зустрівся лише один дипломат (фото)

Під час саміту G20 міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова проігнорували майже всі представники інших держав. Він зустрівся лише з одним дипломатом — міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це пише Bloomberg.

Варто зазначити, це був уже десятий їхній контакт від початку 2022 року. Під час зустрічі Ван Ї зазначив, що Китай "продовжуватиме відстоювати справедливу та обʼєктивну позицію і відіграватиме конструктивну роль у просуванні мирних перемовин України та Росії".

Сам Лавров знову казав про стратегічне співробітництво між Росією та Китаєм, уникаючи розмов про Україну.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, світові лідери бойкотували російську делегацію на саміті G20, який відбувся 15 листопада на Балі. Цього року президент РФ Володимир Путін не поїхав на Балі, а відправив Сергія Лаврова. До речі, західні ЗМІ повідомляли, що російському дипломату раптово стало зле на Балі. У нього ніби проблеми із серцем. Однак у МЗС РФ все традиційно заперечували.

Фінал саміту g20 про що йдеться у спільній заяві лідерів?

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