Саммит G20: с Лавровым встретился только один дипломат (фото)

В ходе саммита G20 министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова проигнорировали почти все представители других государств. Он встретился только с одним дипломатом – министром иностранных дел Китая Ван Йи.

Об этом пишет Bloomberg.

Это был уже десятый их контакт с начала 2022 года. В ходе встречи Ван Йи отметил, что Китай "продолжит отстаивать справедливую и объективную позицию и будет играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров Украины и России".

Сам Лавров снова говорил о стратегическом сотрудничестве между Россией и Китаем, избегая разговоров об Украине.

Фото: Associated Press

Напомним, мировые лидеры бойкотировали российскую делегацию на саммите G20, состоявшемся 15 ноября на Бали. В этом году президент РФ Владимир Путин не поехал на Бали, а отправил Сергея Лаврова. Кстати, западные СМИ сообщали, что российскому дипломату внезапно стало плохо на Бали. У него якобы проблемы с сердцем. Однако в МИД РФ все традиционно отрицали.

Финал саммита g20 о чем идет речь в совместном заявлении лидеров?

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