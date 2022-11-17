Патриарх Кирилл пожаловался, что не может поехать в Евросоюз

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл заявил, что ему закрыли въезд в Европейский Союз.

Об этом сообщает сайт патриархии.

"Принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время холодной войны не было", — пожаловался Кирилл во время встречи с Католикосом-Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Авой II

Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не объяснил. Впрочем, именно это решение он увязал с недавней пленарной ассамблеей Всемирного совета церквей в немецком городе Карлсруэ.

К слову, Кирилл — большой сторонник российского президента-диктатора Владимира Путина. Он также приветствует путинскую войну в Украине. Ряд стран мира ввели против главы РПЦ персональные санкции. В частности, Канада и Великобритания. Литва по просьбе МВД запретила ему въезд в страну.

На днях Кирилл в подмосковной Балашихе после литургии в Князь-Владимировском храме буквально зацитировал один из пунктов военной доктрины РФ, позволяющий применять ядерное оружие.

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