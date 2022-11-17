Патріарх Кирило поскаржився, що не може поїхати до Євросоюзу

Предстоятель Російської православної церкви Кирило заявив, що йому закрили в'їзд до Європейського Союзу.

Про це повідомляє сайт патріархії.

"Ухвалено безпрецедентне рішення: не пускати патріарха на територію Євросоюзу. Такого навіть під час холодної війни не було", - поскаржився Кирило під час зустрічі з Католікосом-Патріархом Асирійської Церкви Сходу Мар Авой II

Хто саме закрив йому в'їзд до ЄС, Кирило не пояснив. Втім, саме це рішення він пов'язав із нещодавньою пленарною асамблеєю Всесвітньої ради церков у німецькому місті Карлсруе.

До слова, Кирило великий прихильник російського президента-диктатора Володимира Путіна. Він також вітає путінську війну в Україні. Низка країн світу запровадили проти очільника РПЦ персональні санкції. Зокрема, Канада та Велика Британія. Литва на прохання МВС заборонила йому в'їзд до країни.

Днями Кирило у підмосковній Балашисі після літургії у Князь-Володимирівському храмі буквально зацитував один з пунктів військової доктрини РФ, який дозволяє застосовувати ядерну зброю.

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