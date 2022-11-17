В Пентагоне назвали, сколько процентов Украины заняли оккупанты и достигнут ли они стратегических целей

Российские оккупанты сейчас заняли 20% территории Украины. В то же время украинская армия продолжает давить на захватчиков и выбивает их с нашей земли.

Российские оккупанты сейчас занимают примерно 20% территории нашего государства. Это участок земли протяженностью около 900 километров.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"В настоящее время российские войска занимают примерно 20 процентов Украины. Таким образом, они занимают участок земли протяженностью около 900 километров и, возможно, около 75 или 80 километров в глубину. Это не маленький кусок земли", – подчеркнул Марк Милли.

Также он добавил, что маловероятно, что Россия достигнет своих стратегических планов по завоеванию всей Украины. По оценкам генерала, в наше государство вторглось около 180 тысяч российских военных.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинцы продолжат давить на оккупантов и выбивать их с нашей земли.

“Я думаю, что украинцы будут продолжать на них давить. Украинцы знают, что разрешать им отдыхать и перевооружаться – это ошибка. Это операционная ошибка. И я не верю, что они допустят такую ошибку”, – подчеркнул глава Пентагона.

Какие успехи ВСУ на фронте

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные действия в районе Сватового и Кременной.

За минувшие сутки, 16 ноября, украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

После того, как оккупанты вышли из Херсона, там начали работать украинские правоохранители и волонтеры, которые завозят мирным жителям все необходимое. Также город недавно посетил президент Владимир Зеленский.

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