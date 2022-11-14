Херсонцы на встрече с Зеленским спели гимн Украины (видео)

В Херсоне, в который сегодня, 14 ноября, прибыл президент Владимир Зеленский, местные жители вместе спели гимн Украины.

Херсонцы, вышедшие к президенту Владимиру Зеленскому, вместе спели гимн Украины.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На ролике видно, как местные жители вышли на центральную площадь города и спели гимн нашего государства. С собой они брали флаги Украины. Пели, что примечательно, даже маленькие дети.

После гимна местные громко прокричали: Слава Украине! Героям Слава!”.

Визит Владимира Зеленского в Херсон

Владимир Зеленский утром 14 ноября прибыл в освобожденный от российских оккупантов Херсон. Там он поблагодарил НАТО и других партнеров за поддержку в войне, развязавшей Россию.

В Херсоне глава государства встретился с военными, местными жителями и вручил защитникам награды.

В РФ на визит Зеленского отреагировали вкратце: "Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ".

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