Саммит G20: Байден встретился с Си Цзиньпином (видео)

Президент США Джо Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Встреча проходит на саммите "Большой двадцатки".

Соответствующее видео появилось в Twitter.

В повестке дня — разговор двух лидеров о Тайване, войне в Украине и ядерных амбициях Северной Кореи.

Ранее СМИ анонсировали, что встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 14 ноября. Это будет первая личная встреча между лидерами двух крупнейших экономик мира после того, как Байден стал президентом США в январе 2021 года и состоится через несколько недель после того, как Си Цзиньпин получил третий пятилетний срок в должности лидера Коммунистической партии Китая.

БРЕКАНИЕ: Joe Biden и Xi Jinping запускает G-20 sumit в Бали, в первый раз в человеке разговоры между властями США и China без предела Covid-19 pandemic https://t.co/iHKU2XijYT pic. twitter.com/WcIc08rqSF — Bloomberg (@business) November 14, 2022

Накануне стало известно, что Сергею Лаврову – главе МИД РФ – стало плохо на Бали, он, как писали западные СМИ, попал в больницу из-за проблем с сердцем. Однако спикер МИД РФ Марина Захарова категорически отрицает эту информацию.

Напомним, в Индонезии на Бали 15 ноября стартует саммит G20. Это будет 17 встреча глав стран "Большой двадцатки", представляющих крупнейшие экономики в мире.

"Большая двадцатка" — это объединение представителей Евросоюза и 19 государств (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южная Африка, Япония, Саудовская Аравия).

В этом году саммит G20 станет одним из ключевых событий из-за полномасштабного вторжения России в Украину, рекордного скачка цен на энергоносители и угроз голода из-за зернового шантажа Москвы.

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