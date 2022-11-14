Саміт G20: Байден зустрівся зі Сі Цзіньпіном (відео)

Президент США Джо Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпін. Зустріч відбувається на саміті "Великої двадцятки".

Відповідне відео з’явилося у Twitter.

На порядку денному - розмова двох лідерів щодо Тайваню, війни в Україні та ядерних амбіцій Північної Кореї.

Раніше ЗМІ анонсували, що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 14 листопада. Це буде перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/iHKU2XijYT pic.twitter.com/WcIc08rqSF — Bloomberg (@business) November 14, 2022

Напередодні стало відомо, що Сергію Лаврову - очільнику МЗС РФ - стало зле на Балі, він, як писали західні ЗМІ, потрапив до лікарні через проблеми з серцем. Однак речниця МЗС РФ Марина Захарова категоричне заперечує цю інформацію.

Нагадаємо, в Індонезії на Балі 15 листопада стартує саміт G20. Це буде 17 зустріч глав країн "Великої двадцятки", які представляють найбільші економіки у світі.

"Велика двадцятка" — це об'єднання представників Євросоюзу та 19 держав (Аргентина, Австралія, Бразилія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Великобританія, Мексика, Росія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, Південна Африка, Японія, Саудівська Аравія).

Цього року саміт G20 стане однією з ключових подій через повномасштабне вторгнення Росії до України, рекордний стрибок цін на енергоносії та погрози голоду через зерновий шантаж Москви.

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