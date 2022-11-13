"Маємо справу з "хворими людьми": Фейгін припустив, чи наважиться Путін на атаку України під час G20

Напередодні у Повітряних силах України попередили про можливість ракетних атак Росією України 15-16 листопада.
Якщо Росія наважиться на масований ракетний обстріл України під час саміту "Великої двадцятки", який проходитиме 15-16 листопада на Балі в Індонезії, для кремлівського диктатора Володимира Путіна це буде "самовбивчою ескалацією".
Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.
"Я не думаю, що буде таке (масовані ракетні атаки – ред.) саме 15 – 16 листопада", - вважає Фейгін.
На його думку, Україна має справу з "хворими людьми" й важко передбачити їхні дії. Однак масований ракетний обстріл мирних українських міст під час проведення саміту G20, був би дуже дурним вчинком з боку Росії.
Він також зазначив, що ракетні обстріли Росії мають все нижчу інтенсивність та ефективність.
Саміт G20 в Індонезії
Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії.
27 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін припустив, що може відвідати саміт G20.
Проте вже 9 листопада стало відомо, що очільник Кремля на Балі не вирушить.
Вже наступного дня Дмитро Пєсков заявив, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні саме у дні проведення саміту, оскільки у Кремлі люблять символічні дати.
Нещодавно також стало відомо, що світові лідери не братимуть участі в офіційному загальному фото під час зустрічі G20 на Балі через присутність Росії на саміті.
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