"Маємо справу з "хворими людьми": Фейгін припустив, чи наважиться Путін на атаку України під час G20

Напередодні у Повітряних силах України попередили про можливість ракетних атак Росією України 15-16 листопада.

Якщо Росія наважиться на масований ракетний обстріл України під час саміту "Великої двадцятки", який проходитиме 15-16 листопада на Балі в Індонезії, для кремлівського диктатора Володимира Путіна це буде "самовбивчою ескалацією".

Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

"Я не думаю, що буде таке (масовані ракетні атаки – ред.) саме 15 – 16 листопада", - вважає Фейгін.

На його думку, Україна має справу з "хворими людьми" й важко передбачити їхні дії. Однак масований ракетний обстріл мирних українських міст під час проведення саміту G20, був би дуже дурним вчинком з боку Росії.

Він також зазначив, що ракетні обстріли Росії мають все нижчу інтенсивність та ефективність.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії.

27 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін припустив, що може відвідати саміт G20.

Проте вже 9 листопада стало відомо, що очільник Кремля на Балі не вирушить.

Вже наступного дня Дмитро Пєсков заявив, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні саме у дні проведення саміту, оскільки у Кремлі люблять символічні дати.

Нещодавно також стало відомо, що світові лідери не братимуть участі в офіційному загальному фото під час зустрічі G20 на Балі через присутність Росії на саміті.

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