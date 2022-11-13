Знай наших: український снайпер встановив новий світовий рекорд

Український снайпер з НГУ став одним із рекордсменів світу.

Український снайпер встановив новий світовий рекорд з найдальшого бойового снайперського пострілу. Рекорд підтверджено Генштабом.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Український спецпризначенець з підрозділу "Омега" Нацгвардії України влучним пострілом ліквідував окупанта, який пересувався на відстані 2710м. Тепер український захисник посідає 2 місце у світовому рейтингу.

Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, який "вполював" мішень на дистанції 2475 метрів.

Нагадаємо, що у Нацгвардії України показали, як вночі їхні снайпери ліквідовують окупантів.

Раніше повідомлялося, що боєць Нацгвардії України з ПЗРК "Ігла" збив вже 6 російських штурмовиків Су-25. У соцмережах українці вже прозвали нацгвардійця "Запорізьким месником".

Український захисник Олександр Петлінський встановив світовий рекорд. За один день із "Джавеліна" за день він знищив 6 цілей. Такий результат не показував жоден військовий ані в Україні, ані в інших країнах світу.

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