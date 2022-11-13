"Будь-який мир не підходить": генсек ООН висловився про позицію щодо війни РФ проти України

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш вважає, що діалог між Україною та Росією – необхідним. Але будь-який мир не підходить – він можливий лише за умови повного відновлення цілісності території України в міжнародно визнаних кордонах.

Про це генсек ООН заявив на пресконференції у Камбоджі, де відбувся саміт ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомляє пресслужба.

"Але не будь-який мир, а мир – заснований на цінностях Статуту ООН і на нормах міжнародного права", - наголосив Гутерреш.

Антоніу Гутерреш заявив, що російське вторгнення в Україну порушило територіальну цілісність нашої держави й суперечить Статуту ООН.

Гутерреш також додав, що ООН працює над пом'якшенням глобальної продовольчої кризи, розширюючи знакову ініціативу щодо повернення українського зерна на ринки та усуваючи перешкоди для російського експорту продовольства й добрив.

Переговори Росії та України

Останнім часом Росія все частіше заявляє про переговори з Україною, проте, як завжди, висуваючи певно вимоги. На початку повномасштабного вторгнення російська та українська делегації проводили декілька раундів переговорів щодо припинення вогню, проте результату такі зустрічі не принесли.

Так, представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що РФ готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Політичний експерт Станіслав Желіховський вважає, що початок переговорів неможливий, допоки в конституції РФ українські території є частиною країни-агресорки.

Лідери іноземних країн також наголошують, що переговори між Україною та РФ не можуть бути на умовах Кремля. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що саме Володимир Путін зробив все для того, аби переговори стали неможливими.

Оданк президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір поговорити телефоном з Володимиром Зеленським, аби дізнатися про його позицію щодо переговорів з Росією.

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